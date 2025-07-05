Bahçeşehir Koleji, Caleb Homesley'i Transfer Etti

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Caleb Homesley'i 2025-2026 sezonu için kadrosuna kattığını açıkladı. Homesley, son olarak İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımında oynuyordu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer alacak.

Homesley, son olarak İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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