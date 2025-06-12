Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Marco Barak ile Anlaştı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Marco Barak ile Anlaştı
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Marco Barak ile anlaşma sağladı. Barak, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega takımında başantrenörlük yapmıştı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Marco Barak ile anlaşmaya vardı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Sırbistanlı Marco Barak oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kulübümüz, son olarak Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega takımında başantrenörlük görevini yürüten Marco Barac ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Marco Barac" ifadelerine yer verildi.

Antrenörlük kariyerine 2009 yılında Superfund ve Kızılyıldız takımlarının altyapılarında başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, 2013 yılında İtalyan kulübü Ortona'nın başantrenörlüğünü yaptı. Barac, kariyerinin son 3 sezonunda ise Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega'yı çalıştırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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