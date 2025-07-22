Bahçeşehir Koleji, adidas ile Resmi Partnerlik Anlaşması İmzaladı

Bahçeşehir Koleji, adidas ile Resmi Partnerlik Anlaşması İmzaladı
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Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 2025-2026 sezonundan itibaren forma ve takım ürünlerini adidas ile tanıtacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Begüm Yücel, bu iş birliği ile Avrupa sahnesinde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, adidas ile resmi partnerlik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda forma ve takım ürünlerini yeni partneri adidas imzasıyla tanıtacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji A Takımı ile tüm yaş gruplarındaki altyapı takımlarının, yeni sezonda sahaya adidas partnerliğinde çıkacağı belirtildi.

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Her geçen gün büyümeye ve basketbol sahnesinde basamakları hızlıca tırmanmaya devam ederken, bu denli büyük bir markayla iş birliği yaparak vizyonumuzu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum. Bahçeşehir Koleji ismini Avrupa sahnesinde daha geniş kitlelere duyurmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminde kadrosuna birçok önemli oyuncu katan Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 sezonunda yine BKT EuroCup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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