Haberler

Bahçeşehir Koleji: 76-95 / Fotoğraf eklendi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Yiğit Kaba, Troy Şav 4, Floyd 5, Flowers 17

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Cavanaugh 11, Koprivica 10, Mustafa Yiğit Açar, Ponitka 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 13

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

İLK YARI: 41-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-66

Basketbol Süper Ligi'nde son maçlar öncesi ateş hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor evinde Bahçeşehir Koleji'ne yenilmekten kurtulamadı: 76-95. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 23-18, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu da 58-66 geçildi. Ev sahibinden Whittaker 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Bahçeşehir Koleji 21 galibiyete ulaşırken, Petkimspor ise ligin bitimine 2 maç kala 9 galibiyetle küme düşme korkusunu üzerinden atamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

