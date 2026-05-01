Bahçeşehir Koleji: 76-95 / Fotoğraf eklendi

SALON: Aliağa Belediyesi ENKAHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem YılmazALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Yiğit Kaba, Troy Şav 4, Floyd 5, Flowers 17BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı...
Basketbol Süper Ligi'nde son maçlar öncesi ateş hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor evinde Bahçeşehir Koleji'ne yenilmekten kurtulamadı: 76-95. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 23-18, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu da 58-66 geçildi. Ev sahibinden Whittaker 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Bahçeşehir Koleji 21 galibiyete ulaşırken, Petkimspor ise ligin bitimine 2 maç kala 9 galibiyetle küme düşme korkusunu üzerinden atamadı.