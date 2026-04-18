Bahattin Sofuoğlu, Superbike Hollanda ayağının ilk yarışında 20. sırayı aldı

Motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabında 20. olmayı başardı. Yarışın lideri Nicolo Bulega, peş peşe 11. birinciliğini elde etti.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki sona erdi.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 19. sıradan başladığı mücadeleyi 20. tamamladı.

Şampiyona lideri Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Iker Lecuona (Aruba Ducati) 2'nci, Sam Lowes (ELF Marc VDS) ise 3. oldu.

Bu yıl koşulan 7 yarışı da kazanan İtalyan sürücü Bulega, geçen sezonki Estoril ayağından bu yana peş peşe 11'inci yarış birinciliğine ulaştı.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.10 ve 16.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
