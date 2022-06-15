Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı

FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladıklarını bildirdi.

Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un ortak açıklamasında, " Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Bu arada Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un " Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi" ifadesi ise dikkat çekti.

1973'de İstanbul'da doğan Tarık Ongun; İTÜ İşletme Mühendisliği mezunudur. 2000 yılında başladığı hakemlik hayatında 15 yıldır FIFA Yardımcı Hakemi olarak görev yapıyor. Türkiye Süper Ligi'nde 41'i derbi mücadelesi olmak üzere 290 maça çıkan Ongun; uluslararası 174 müsabakada da görev yaptı. 53 Şampiyonlar Ligi maçı ve 53 A Milli maçta yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor