Penaltı kurtaran genç kaleciyi rakip taraftarlar bağrına bastı

Birkaç gün önce babasını kaybeden ve ilk profesyonel maçına Standard Liege karşısında çıkan Genk'in genç kalecisi Brent Stevens, duygu dolu anlar yaşadı. Maçta penaltı kurtaran 21 yaşındaki file bekçisini rakip taraftarlar bağrına bastı.

PENALTI KURTARDI, RAKİP TARAFTARLAR BAĞRINA BASTI

Genç kaleci, birkaç gün önce uzun süredir bir hastalık ile boğuşan sonucu babasını kaybetti ve ilk profesyonel maçına bu Pazar, Standard Liege karşısında çıktı.

Maç öncesi Rocourt Stadı'nda bir dakikalık alkış tufanı yaşanırken, Liege futbolcuları da onu teselli etmeye geldi. Standard Liege'in 3-1 önde olduğu anlarda bir penaltı kararı çıktı. Atteri'nin kullandığı vuruşu, Brent Stevens kurtardı.

Bu kurtarış maçın seyrini pek değiştirmedi ve bu nedenle Liege taraftarları tarafından sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, 21 yaşındaki oyuncu tribünlere çağırıldı. Brent Stevens'ı alkışlayan rakip takım taraftarları genç oyuncuya sarılarak onu teselli etti.