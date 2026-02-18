Haberler

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçı evde birlikte izleyen Juventuslu baba-oğul, ikinci yarıdaki goller sonrası büyük şok yaşadı; o anlar kısa sürede binlerce kez izlendi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Juventuslu bir baba ve oğul, maçı evlerinde izledi ve Juventus'un 2-1 öne geçmesiyle sevindi.
  • Galatasaray'ın ikinci yarıda art arda gol atmasıyla baba ve oğulun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşma, ekran başındaki Juventuslu bir baba-oğula da unutulmaz anlar yaşattı.

ŞOKE OLDULAR

Mücadeleyi evlerinde birlikte izleyen baba ve oğul, Juventus'un 2-1 öne geçmesiyle büyük sevinç yaşadı. Ancak Galatasaray'ın ikinci yarıda adeta fırtına gibi esmesiyle evdeki atmosfer bir anda değişti. Sarı-kırmızılıların art arda bulduğu goller sonrası ikilinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Skor 5-2'ye geldikçe baba-oğulun yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Büyük umutlarla izledikleri maçta yaşadıkları hayal kırıklığı ve şok, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti kadar, ekran başındaki o dramatik anlar da geceye damga vurdu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

fenelilerde şok oldu

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Ben şok olmadım ama hayran oldum.

yanıt25
yanıt1
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bende şok olmadın tek üzüldüğüm osimeninde bir gol atmasıydı rakip defansı okadar hırpaladıki 3 gole katkı yaptı onun sayesinde gol oldu bir tane attırmadılar adam gibi pas atmadılar

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıHalit:

Adamlar kırmızı kart görmüş niye sok olalım?????Normal sonuç başarılarının devamını dileriz. Zaten dua ile Juventusu rakip yaptılar kendilerine bakalım bundan sonra duaları kabul olacakmı??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSoner Yılmaz:

Bu durumları hep biz mi yaşayacaz birazda onlar yaşasın da rövanşta n'olacak bakalım bide haberi yapan kardeş keşke alt yazı ekleseydin videoya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor