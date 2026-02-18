Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi karşılaşma, ekran başındaki Juventuslu bir baba-oğula da unutulmaz anlar yaşattı.

ŞOKE OLDULAR

Mücadeleyi evlerinde birlikte izleyen baba ve oğul, Juventus'un 2-1 öne geçmesiyle büyük sevinç yaşadı. Ancak Galatasaray'ın ikinci yarıda adeta fırtına gibi esmesiyle evdeki atmosfer bir anda değişti. Sarı-kırmızılıların art arda bulduğu goller sonrası ikilinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Skor 5-2'ye geldikçe baba-oğulun yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Büyük umutlarla izledikleri maçta yaşadıkları hayal kırıklığı ve şok, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti kadar, ekran başındaki o dramatik anlar da geceye damga vurdu.