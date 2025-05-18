Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak

Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un 'Eylülde genel kurul' kararına camianın negatif tepkisi sonucunda, eski Başkan Aziz Yıldırım pazartesi ya da salı günü 'Derhal seçim' çağrısı yapacak. Son dönemlerde kulüpte yaşanan gerginlikler ve imza kampanyaları devam ederken, Yıldırım'ın bu çağrısı sonucunda kongre üyeleri arasındaki imza sürecinin daha da hızlanması bekleniyor.

Sıkıntılı günler geçiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, Mevcut Başkan Ali Koç' pazartesi ya da salı günü "Derhal seçim" çağrısı yapacak.

SESSİZLİĞİNİ BOZACAK

Olağanüstü genel kurul için imza kampanyasında yavaşlama olmadı. Aksine imza veren erin sayısı arttı. Bunun üzerine eylülde genel kurul kararının resmen duyurulması rölantiye alındı. Eski başkan Aziz Yıldırım uzun süredir geri plandaydı. Eylülde seçim kararı üzerine inisiyatif aldı. Yıldırım, yarın ya da salı günü uzun süredir devam eden sessizliğini bozacak.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİTMESİNİ İSTEYECEK

Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından süreçle ilgili bir açıklama yapacak. Yıldırım, Ali Koç ve yönetim kurulunun zaman kaybetmeden bir an önce olağanüstü genel kurula gitmesini isteyecek. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından kongre üyeleri arasındaki imza sürecinin daha da hızlanması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

FOOOHiSEEEEEH FENEVLi iBiiiiNELER SiZ BiARAYI YiYiP DURUN BiZ SANL1905 GS FORMAMIZA CiFTE KUPALI BESiNCi YILDIZI TAKALIM KUDUUUURRRUUUNNNN ULEEEEYNNNN FIRRRILDAKLI MACUUUUNLU KADINKöYLü UYUUZZZZ FENEVRASYONLU KUSLARRR

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