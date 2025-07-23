Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü

Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
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Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
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Süper Lig devi Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin son durumuna sitem eden ve "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor" diyen Yıldırım'ın konuşma yaptığı sırada salondan hiç ses çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Yıldırım'ın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıdığını vurgulayarak, "Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın. Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin." ifadelerini kullandı.

SALONDAN ÇIT ÇIKMADI

Yıldırım'ın konuşma yaptığı anlarda salondan neredeyse hiç ses çıkmaması sarı-lacivertli taraftarların dikkatinden kaçmadı. Yıldırım'ın o anları kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımühendis:

Futbol sektörü gibi boş işlerle ugraşmayı bırakabildigimizde bir adım ileri gitmiş olacagız. Feneri kötü günler bekliyorsa darısı diger kulüplerin de başına inşallah.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Fenerbahçe bitmiştir. Bu sene de Galatasaray şampiyon olur. Sosyal medyadaki fener li şaklabanlar insanları fenerbahçe den soğutuyor. Evvela bu asalaklardan kurtulmak gerek. Tabi maaşlı personel değillerse.

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Haber YorumlarıTolgahan Dans Gurubu:

verin artık şu adama Fenerbahçeyi yau!

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Fenerhabçe nin bu durumundan sende sorumlusun diyen birisi çıkamaz elbet

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Haber YorumlarıÇöl Kılığına Girersek ABD bizi Vuramaz:

Gömleği Yıldırım Gibi Maşallah

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