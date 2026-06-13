Aziz Yıldırım'ın başkanlık zaferi Gercüş'te tatlıyla kutlandı

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi, Batman'ın Gercüş ilçesinde tatlı ikramıyla kutlandı. İlçe sakinlerinden Özkan Kapar, cadde üzerinde tezgah kurarak vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı.

Batman'ın Gercüş ilesinde bir iş yerinin camını Fenerbahçe logoları ve Aziz Yıldırım fotoğraflarıyla donatan Özkan Kapar, başkanlık seçiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aziz Yıldırım başkan olduğundan dolayı vatandaşlarımıza tatlı dağıttım. İnşallah Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bu sezon bize şampiyonluğu getirir" dedi.

Galatasaraylı vatandaştan tebrik

Tatlı ikramına ilçedeki diğer takım taraftarları da ilgi gösterdi. Kendisinin koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Hasan Bıçakçı, yapılan bu jesti tebrik ederek, "Ben Galatasaray fanatiğiyim ama Özkan arkadaşımın bu hareketini tebrik ediyorum, başkanlık şerefine herkese tatlı dağıtıyor. Ben daha önce İstanbul'da Aziz Yıldırım'ın şirketlerinde çalıştım; kendisi son derece dürüst bir adamdır. Hiçbir zaman çalıştığımızın, alın terimizin emeğini geciktirmezdi. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlçede bir araya gelen vatandaşlardan Deham Demirtaş ise, "Şu an Özkan kardeşimiz Aziz Yıldırım başkan oldu diye burada herkese tatlı dağıtıyor, bu güzel ve birleştirici hareketinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gercüş sokaklarında samimi anların yaşanmasına vesile olan tatlı ikramı, hem çocukların hem de ilçe esnafının yüzünü güldürdü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı