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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Stadyumu'nun Kapasitesini Artırma Projesini Açıkladı

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Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 60.000'e çıkarma planını duyurdu. Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada stadın hem akustik hem de kapasite açısından geliştirileceğini ve eğer yetersiz kalırsa aynı yerde yıkılıp yeniden yapılacağını belirtmişti. Projeye dair görseller paylaşıldı.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, stat projesinin detaylarını açıkladı. Aziz Yıldırım ve yönetiminin planladığı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin 60.000'e çıkarılma çalışmaları kapsamındaki projenin görselleri paylaşıldı.

DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde stat projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Nihat Özbağ çalışma yapıyor stadyum için, haftaya sizlere de göstereceğiz. 10 bin kişilik kale arkalarına büyütme geliyor. 1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak. Herkes biletini alacak, derneklerle kombine bilet konuşacağız. Gebze de alanımız var, 10 tane çim saha yapacağız. Stadı hem akustik olarak çok güzel hale getireceğiz hem de 60 bin kişi kapasiteye çıkaracağız. Stat eğer yine de yetersiz gelirse stadı yine aynı yerde yıkıp tekrar yaparız. Ama başka yere taşımayız" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o projenin görselleri;

Kaynak: Haberler.com / Spor

Şükrü Saraçoğlu Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Futbol Spor Haberler

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