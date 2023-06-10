Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'u koltuğundan edecek hamle! Camiada tüm gözler 17 Haziran'a çevrildi

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın, taraftarın istifaya çağırdığı başkan Ali Koç için gündeme oturacak bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi. Kulislerde Aziz Yıldırım'ın başını çektiği muhalefet cephesinin 17 Haziran'da yapılacak Olağan Mali Genel Kurul'da başkan Ali Koç'u ibra etmeyeceği konuşuluyor. Böylece mevcut yönetim geçersiz kılınacak ve Koç kongreye zorlanacak. Yapılacak seçimlerde ise Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı için bir kez daha aday olacak.