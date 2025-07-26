Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tehdit gibi sözler: Beni konuşturma, açıklarsam ayıp olur
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Fenerbahçe'de Eylül ayında yapılacak seçim öncesi Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ali Koç ve Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım arasında gergin anlar yaşandı. Toplantıdan gelen görüntülerde Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yönelik "Ali bana danışmak istediğin konuları önce yutuyorsun, sonra kusuyorsun. Mourinho ile ilgili bana söylediğini açıklarsam çok ayıp olur bak Ali" dediği görüldü.

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yönelik "Ali bana danışmak istediğin konuları önce yutuyorsun, sonra kusuyorsun. Mourinho ile ilgili bana söylediğini açıklarsam çok ayıp olur bak Ali" sözlerini sarf etti.

Eylül ayında seçimli olağanüstü seçim kararı alınan Fenerbahçe'de Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TANSİYON SIK SIK YÜKSELDİ

Toplantıda tansiyon sık sık yükselirken; Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere" şeklindeki sözleri gündem oldu.

ALİ KOÇ'A TEHDİT GİBİ SÖZLER

Toplantıya damga vuran sözler ise yine Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Koç'a tehdit gibi sözler sarf ederken; Koç sessiz kalmakla yetindi. İşte o diyalog:

Aziz Yıldırım: Ali bana danışmak istediğin konuları önce yutuyorsun, sonra kusuyorsun. Öyle bir şey yok. Benim sana dediklerim, seni uyarıyorum. Sen uyarımı düzeltirsin. Ama sen her yalana cevap vereyim vermeyeyim, benim sorunum değil.

Ali Koç: Ben bir şeye gocunmuyorum. Ettiğiniz lafa söylüyorum.

Aziz Yıldırım: Mourinho ile ilgili bana söylediğini açıklarsam çok ayıp olur bak Ali. Bak beni konuşturma Ali.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Ali başkan Galatasaray şampiyon

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Haber Yorumlarımustafasas27:

lütfen kendi çıkarlarınız için 1907 yi unutmayın.!! bu kadar sevene taraftara ayıp etmeyin.!! “BEN SPORCUNUN ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVERİM.!!’ in yanına yöneticileri de eklemek isterim.!! rahmetli düşünememiş bugünleri herkesi kendi gibi zanneder gibi olmuş.!!!

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