Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını açıkladığı basın toplantısında yine birbirinden çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜK"

Mourinho ile görüştüğünü belirten Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş" dedi.

Yıldırım'ın Mourinho açıklamaları şu şekilde;

"ANLAŞIRSAK GELECEK"

"Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek! Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor! Suudi Arabistan'a gitmiyor! Rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon $! Anlayın yani değerli basın! Olumlu olun!"

"İYİ OLAN BOZULMAZ"

"Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır!. Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu!"

"PARASININ YARISINI BEN VERECEĞİM"

"Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım..."