Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

GÖZLERİ DOLDU

Sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulunan eski başkanın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü. Yıldırım'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

İşte Yıldırım'ın o anları;