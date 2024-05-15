Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Yıldırım'ın başkan adaylığını açıkladığı sırada gözlerinin dolduğu görüldü.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
GÖZLERİ DOLDU
Sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulunan eski başkanın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü. Yıldırım'ın o anları kısa sürede gündem oldu.
İşte Yıldırım'ın o anları;