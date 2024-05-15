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Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Yıldırım'ın başkan adaylığını açıkladığı sırada gözlerinin dolduğu görüldü.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

GÖZLERİ DOLDU

Sarı-lacivertli takım hakkında açıklamalarda bulunan eski başkanın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü. Yıldırım'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

İşte Yıldırım'ın o anları;

Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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