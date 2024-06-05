Üye Girişi
Haberler

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve şimdiki başkan adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un televizyona çıkma talebini bir kez daha geri çevirdi. Yıldırım, kendisinin herhangi bir televizyon programına çıkma planı olmadığını, muhatabının kulüp üyeleri olduğunu belirtti.

Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyona çıkma talebini bir kez daha reddetti.

"BU KONUDAKİ ISRARI ANLAMSIZDIR"

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz. Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için, oylarınızı bekliyorum"

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan 'Yıkım olur' yanıtı geldi

Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail'in saldırı tehdidine Hizbullah'tan "Yıkım olur" yanıtı geldi

 TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi
500

Yorumlar (3)

Veysel null:

Ne televizyon sevdasıymiş arkadaş! Ali koç da her rakibini televizyona davet ediyor. Dursun Özbek i de televizyon a davet etmişti.hahahaha

13
4
yanıtYanıtla
objektif:

Yemedi.

4
8
yanıtYanıtla
Hasan Kastamonulu:

Kamuoyu önünde tartışmanın hangi boyuta gideceği bilinmez. Bu da Fenerbahçe'yi yıpratır. Fenerbahçe içinde kin ve nefrete dönüşür. Bir Galatasarayli olarak Aziz Yıldırım'ın kararını mantıklı buluyorum. Yoksa yiyin birbirinizi der, çekirdeğimi de çıtlatarak zevkle seyrederdim.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title