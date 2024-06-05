Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti

Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyona çıkma talebini bir kez daha reddetti.

"BU KONUDAKİ ISRARI ANLAMSIZDIR"

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz. Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için, oylarınızı bekliyorum"