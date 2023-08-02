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Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' Sponsorluğu Yenilendi

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Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' sponsorluğuna ilişkin anlaşma bugün Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu törenle yenilendi. Anlaşmanın imzalanmasıyla Azerbaycan Premier Ligi, 2023-24 sezonunda 'Misli Premier Lig' adıyla devam edecek.

Azerbaycan Premier Ligi'nin 'Misli' sponsorluğuna ilişkin anlaşma bugün Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu törenle yenilendi. Anlaşmanın imzalanmasıyla Azerbaycan Premier Ligi, 2023-24 sezonunda 'Misli Premier Lig' adıyla devam edecek.

Misli Azerbaycan (Misli.az) ile Azerbaycan Profesyonel Futbol Ligi (PFL) arasında yenilenen sponsorluk anlaşması, Azerlotereya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakuş ile PFL Başkanı Elxan Semedov arasında bugün Bakü'de imzalandı.İmza törenine Yıldırım Demirören'in yanı sıra Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkanı Rövneq Abdullayev de katıldı. Bu anlaşmaya göre Azerbaycan Premier Ligi, 2023-24 sezonunda 'Misli Premier Lig' adıyla oynanmaya devam edecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yıldırım Demirören Azerbaycan Futbol Spor Haberler

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