Ayvalıklı antrenör Sersan'a dünya şampiyonasında milli görev - Haberler

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Ayvalıklı antrenör Sersan'a dünya şampiyonasında milli görev

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ayvalıklı antrenör Sersan'a dünya şampiyonasında milli görev

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gençleri tekvando sporuna teşvik ederek bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştiren Milli Takım Tekvando Antrenörü ve Ayvalıkspor Başkanı Volkan Sersan, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın Sofya şehrinde 2-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gençleri tekvando sporuna teşvik ederek bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştiren Milli Takım Tekvando Antrenörü ve Ayvalık spor Başkanı Volkan Sersan, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın Sofya şehrinde 2-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görev yapacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu yönetim kurulunun tavsiyesi ve Federasyon Başkanı Prof. Dr.Metin Şahin'in onayı ile 2007 yılından bugüne kadar gençler milli takım antrenörlüğü görevini sürdürmekte olan Volkan Sersan'ın ilk kez bir dünya şampiyonasında görev yapacağı öğrenildi.

2021 Kasım ayında Estonya'da yapılan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak Avrupa Şampiyonu olan Türk Milli Takım kafilesinde de görev yapan Sersan'ın dünya şampiyonasına davet edilmesi, spor otoritelerince "Kariyer basamaklarını çıkmayı sürdürüyor" şeklinde değerlendirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Bulgaristan Balıkesir Spor Haberler

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