Ayvalıkgücü'nde parlayan Emirhan Süper Lig'de

TFF 3'ncü Lig'de Ayvalıkgücü Belediyespor'da parlayan 20 yaşındaki ön libero Emirhan Boz'un Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yla anlaştığı öğrenildi. Son iki sezondur forma giydiği Ayvalık temsilcisinde üst üste 2 kez play-off finali oynayıp performansıyla Ümit Milli Takım'a seçilen Emirhan'ın Kasımpaşa'nın teklifini kabul ettiği belirtildi. Ayvalıkgücü'nün 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan oyuncudan alacağı bonservis ise açıklanmadı. Emirhan geçen sezon forma giydiği 35 maçta 3 gol attı. Ayvalık, geçen sezon da Emirhan gibi vitrine çıkarıp Ümit Milli Takım'a taşıdığı genç golcü Ali Habeşoğlu'nu Bodrum FK'ya satmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı