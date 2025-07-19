Ayvalıkgücü Belediyespor, Yavuz Selim Taşer ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yavuz Selim Taşer ile 2 Yıllık Anlaşma Sağladı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Yavuz Selim Taşer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonda 27 maçta görev alan Taşer, 1 gol kaydetti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde oyuncusu Yavuz Selim Taşer ile yeniden anlaşma sağladı. Ege ekibi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da Play-Off'lar da dahil 27 maça çıkan Yavuz Selim, 1001 dakika süre alırken, 1 kez de fileleri havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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