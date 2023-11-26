Ayvalıkgücü Belediyespor ve Aliağaspor FK Berabere Kaldı
TFF 3. Lig'in 12. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Aliağaspor FK arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Recep Pekgöz ve Mehmet Fuat Gölbaşı'nın attığı goller dikkat çekti.
TFF 3. Lig'in 12. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında karşılaştığı Aliağaspor FK 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Uğurcan Gökler, Metin Uçar, Nihat Ökten
Ayvalıkgücü Belediyespor: Taner Tamince, Samet Önger (Serhat Hürriyet dk. 45+4), Oğuz Aksoy, Polat Gören, Yunus Emre Aydemir, Tugay Yıldırım (Gökhan Hüner dk. 89), Ömer Karahan (Hüseyin Fıstıkçı dk. 46), İlker Cihan, Hamit Kurt, Davut Babur (Hasan Küçük dk. 90+4), Deniz Cebeci (Recep Pekgöz dk. 46)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun, Ahmet Uzun (Berkay Görmez dk. 60), Emirhan Karagülle, Mehmet Uysal (Adnan Demir dk. 81), Oğuzhan Yıldırım (Hakan Demir dk. 60), Doğukan Nelik, Sinan Akgöl ( Seçim Can Koç dk. 60), Mehmet Fuat Gölbaşı (Enes Bakal dk. 90)
Goller: Recep Pekgöz (dk. 52) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 69 pen.) (Aliağaspor FK)
Sarı kartlar: İlker Cihan, Yunus Emre Aydemir (Ayvalıkgücü Belediyespor), Mehmet Fuat Gölbaşı, Seçim Can Koç (Aliağaspor FK) - İZMİR