Ayvalıkgücü Belediyespor, Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü

Ayvalıkgücü Belediyespor, Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'u 1-0 yendi. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçın tek golünü 20'nci dakikada Atakan Akbulut atarken, Ayvalıkgücü 21 puana yükseldi; Uşakspor ise 7 puanda kalarak düşme potasında kaldı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik ünvanını geçen hafta Alanya 1221 deplasmanında kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Uşakspor'u mağlup etmeyi başardı: 1-0. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 20'nci dakikada ev sahibinden Atakan Akbulut attı. Ayvalıkgücü bu sonuçla puanını 21 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Uşakspor ise 7 puanla düşme potasında kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı