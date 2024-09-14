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Ayvalıkgücü Belediyespor, Transfer Döneminin Son Saatlerinde İki Oyuncu Aladı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer döneminin son gününde Şanlıurfaspor'dan merkez orta saha oyunu Hüseyin Erkan'ı ve Çatalcaspor'dan forvet Kubilay Serbest'i kadrosuna kattı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer döneminin son saatlerinde Şanlıurfaspor'dan ayrılan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hüseyin Erkan'ı kadrosuna kattı.

Ayvalıkgücü, transferde son gün Çatalcaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki forvet Kubilay Serbest'i de almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor Hüseyin Erkan Şanlıurfaspor Çatalcaspor 3-sayfa Futbol Spor

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