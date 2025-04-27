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Ayvalıkgücü Belediyespor, Şampiyonluğu Kaçırdı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Şampiyonluğu Kaçırdı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçta Pazarspor ile berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, şampiyonluğu 1 puan farkla kaybetti. Maç sonunda yaşanan olaylar moral çöküntüsüne yol açtı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk için son haftaya lider giren, bayram yeri gibi süslenen evinde Pazarspor'u yenmesi yetecek Ayvalıkgücü Belediyespor son maçta şampiyonluğu ve 2'nci Lig'e direkt çıkmayı kaçırmanın şokunu yaşadı. Pazarspor ile binlerce taraftarının doldurduğu evi Hüsnü Uğural Stadı'nda 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü, şampiyonluğu 1 puan farkla Aliağa Futbol'a kaptırıp grup ikincisi oldu. Grupta direkt Play-Off finaline kalan Ayvalıkgücü sevinç değil kabus yaşadı.

Maçta 78'inci dakikada yenik duruma düşen ardından beraberliği bulan Ayvalıkgücü'nün çabası galibiyet ve şampiyonluğa yetmedi. 100 dakikaya uzayan maçta son andaki şutu direkten dönen kırmızı-beyazlılar adeta yıkıldı. Maç sonunda bazı yöneticiler ve taraftarlar rakip oyunculara tepki göstermek için sahaya girdi. Tribünden atılan bir yabancı maddeyle rakibin teknik direktörü yerde kaldı. Ayvalıklı oyuncular da rakip futbolcuları kovaladı. Olaylar güçlükle yatıştırıldı. Moral çöküntüsü yaşayan Ayvalıkgücü art arda üçüncü kez Play-Off oynamaya hazırlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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