Ayvalıkgücü Belediyespor, Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü uzatmada mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ayvalık ekibinin golünü 90+9'uncu dakikada Ömer attı. Bu sonuçla 12 puana ulaşan ev sahibi ekip Play-Off hattındaki yerini korurken, Malatya temsilcisi 5 puanda kaldı.
STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Okan Kayataş, Melih Tan, Alp Osman Karaosmanoğlu
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Samet, Oğuz, Yunus Emre (Dk. 63 Recep), Tugay, Ali (Dk. 63 Hüseyin), İlker (Dk. 85 Ömer ), Polat, Hamit, Yasin (Dk. 46 Gökhan) (Dk. 90+10 Hasan), Davut
MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ: Özer Enes - Denis, Musa Buğrahan Kavaklı (Dk. 46 Abdulvahap), Furkan (Dk. 66 Ayhan), Ferhat, Enes Filiz, Mertcan, Musa Yüksel (Dk. 87 Burak), İbrahim Enes Hoş (Dk. 46 Özkan), Yağız Rüştü (Dk. 90+1 Veysel), Abbas
GOL: Dk. 90+9 Ömer (Ayvalıkgücü Bld)
SARI KARTLAR: Yunus Emre, Davut, Ömer (Ayvalıkgücü), Musa Buğrahan Kavaklı, İbrahim Enes Hoş, Ferhat ( Malatya Arguvan)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ayvalık ekibinin golünü 90+9'uncu dakikada Ömer attı. Bu sonuçla 12 puana ulaşan ev sahibi ekip Play-Off hattındaki yerini korurken, Malatya temsilcisi 5 puanda kaldı.