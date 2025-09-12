Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Kaleci Bartu Dinç ile Anlaştı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Kaleci Bartu Dinç ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin son gününde genç kaleci Bartu Dinç'i kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek taraftarları bilgilendirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor transferin son gününde Kastamonuspor'dan kaleci Bartu Dinç ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp 22 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili, "Hoş geldin Bartu Dinç! 2003 doğumlu genç kaleci Bartu Dinç, artık Ayvalıkgücü formasıyla sahada olacak. Ailemize katıldığın için mutluyuz, birlikte nice zaferlere!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.