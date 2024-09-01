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Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 yeni transferi açıkladı

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Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı. Melik Yeğin, Yusuf Kerem Kalkandere ve Emirhan Boz takıma katıldı.

AYVALIK,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 isimle daha el sıkıştı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Diyarbakırspor forması giyen 28 yaşındaki eski oyuncusu Melik Yeğin, Gümüşhane Sportif'ten 20 yaşındaki santrfor Yusuf Kerem Kalkandere ve BAL ekibi Kaynaşlı Belediyespor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Boz ile sözleşme imzaladı. Yusuf ve Emirhan'ın teknik ekip tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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