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Ayvalıkgücü Belediyespor, 10 kişi kaldığı maçta Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Söke 1970 SK, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 69'uncu dakikada Adnan Demir'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı; Ayvalıkgücü puanını 10 yaparken Söke 6 puana ulaştı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Söke 1970 SK yenişemedi: 1-1.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 27'nci dakikada Cemil Devrim'le öne geçti. İkinci yarıda 53'üncü dakikada Atakan Akbulut'un penaltısıyla eşitliği yakalayan ev sahibi 69'uncu dakikada Adnan Demir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda bşka gol olmazken takımlar birer puanı paylaştı. Bu sonuçla zirve adaylarından Ayvalıkgücü puanını 10 yaparken, Söke ise 6 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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