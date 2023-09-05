Ayvalık'a yeni spor parkı kazandırıldı

Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde atıl durumda bulunan alanda yeni bir spor parkı oluşturdu. Park, her yaştan vatandaşın kullanımına uygun olarak tasarlandı ve çeşitli spor alanlarına sahip.

Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda atıl durumda bulunan, Ali Çetinkaya Mahallesi, Armutçuk Son Durak Mevkisi'ndeki 900 metrekarelik boş alanı değerlendirerek, bölgeye yeni bir spor parkı kazandırdı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, spor parkının her yaştan vatandaşın yararlanabileceği şekilde çok işlevli dizayn edildiğini hatırlatarak, "Abdi İpekçi Caddesi'nde yıllardır atıl bir şekilde bulunan alanımız vardı, vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirdik, görüşlerini aldık ve her yaştan Ayvalıklının kullanacağı çok işlevli bir spor parkına dönüştürdük" dedi.

Parkın zemininin özel olarak tasarlandığını vurgulayan Başkan Ergin, "Alanda ayrıca, mini basketbol sahasıyla yepyeni bir spor ve rekreasyon alanı olan parkın, 350 metrekarelik yemyeşil çim döşemesiyle, peyzaj işleri de tamamlandı. Güvenlik çitleriyle spor kullanımında rahatlığı ve güvenilirliği ön plana çıkıyor. Vatandaşlarımız keyifle, sağlıkla kullansınlar" diye konuştu.