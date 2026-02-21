Haberler

Ayvacık'ta spor kurslarına yoğun ilgi

Ayvacık'ta spor kurslarına yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvacık ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz spor kurslarına olan ilgi artıyor. Yüzme, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında kurslar uzman antrenörler eşliğinde veriliyor.

Ayvacık ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen spor kursları, büyük ilgi görüyor. İlçede ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılım artıyor.

Ayvacık Spor Salonu ve Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kurslarda çocuklara ve gençlere yönelik yüzme, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında kurslar veriliyor. Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Poyraz, spor kurslarına gösterilen talepten memnun olduklarını ifade ederek, "Ayvacık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yüzme, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında çocuklarımıza ve gençlerimize yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında kurslar vermekteyiz. Yüzme kurslarımız "Cumhurbaşkanlığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 7'den 70'e herkesi yüzmeyle buluşturmaktayız. Kurslarımız uzman antrenörlerimiz eşliğinde ücretsiz olarak verilmektedir. Kurslarımız ile detaylı bilgi için ilçe müdürlüğümüze bekleriz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı