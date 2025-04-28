Aysu Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı Geçerek En Genç Türk Yüzücü Oldu

Bodrumlu 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka'iwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean's Seven serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Bodrumlu yüzücü, serinin beşinci parkuru olan Ka'iwi Kanalı'nı geçmek için geçen hafta ABD'nin Hawaii eyaletine gitti.

Aysu, Moloka'i ve O'ahu adaları arasındaki 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan Pazar günü saat 17.30'da suya girdi. 23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi, takip botundan görüntülendi, sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Sıcak ve dalgalı denizde, denizanalarının arasında yüzen Aysu Türkoğlu, 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçti. Sahile Türk bayrağı ile çıkan Türkoğlu, büyük sevinç yaşadı.

Aysu Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu. - MUĞLA