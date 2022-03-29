Ayrılık için gün sayıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi fiilen sona erdi - Haberler

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Ayrılık için gün sayıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi fiilen sona erdi

Haberler.com - Spor
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Başkan Burak Elmas'ın idari açıdan ibra edilmemesinin ardından seçime giden Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi de sona eriyor. Muhtemel başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Katalan hocayla çalışmayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası camia seçime giderken, muhtemel başkan adaylarından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent için kararını verdi.

MUHTEMEL BAŞKAN ADAYLARI TORRENT'İ İSTEMİYOR

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğu için şu ana dek 2 aday ön plana çıkarken, bu 2 ismin tamamının İspanyol hoca ile çalışmayı düşünmediği ifade ediliyor. Tüzük gereği ibra edilmediği için önümüzdeki seçimde Burak Elmas aday olamayacak. Galatasaray'da önümüzdeki seçimde adı adaylık için geçen isimlerden olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün planları içerisinde İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile devam etmek olmadığı belirtiliyor.

TAZMİNAT SORUNU UYGUN BİR RAKAMA ÇÖZÜLECEK

Önümüzdeki sezon için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro kazanacak olan tecrübeli çalıştırıcı ile yeni seçilecek olan yönetimin masaya oturup uygun bir rakama tazminat sorununu çözmeye çalışması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

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