Aykut Kocaman'a yeni görev! Tecrübeli teknik direktör Süper Lig yorumcusu oluyor - Haberler

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Aykut Kocaman'a yeni görev! Tecrübeli teknik direktör Süper Lig yorumcusu oluyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Aykut Kocaman'a yeni görev! Tecrübeli teknik direktör Süper Lig yorumcusu oluyor

Son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman yeni sezonda yorumcu olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Aykut Kocaman, yayıncı kuruluş beIN Sports'da görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, yeni sezonda yorumcu kimliğiyle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Haftanın üç günü ekranda olması beklenen 57 yaşındaki çalıştırıcı Süper Lig maçlarını yorumlayacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Aykut Kocaman 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.2011-2012 sezonunda ise 29 yıl aradan sonra sarı lacivertli takımı Türkiye Kupası mücadelesinde zirveye taşıdı. 2012-2013 sezonunda da görev alan tecrübeli hoca, Fenerbahçe ile bir kez daha Türkiye Kupası'nı kazandı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Aykut Kocaman Bein Sports Başakşehir Fenerbahçe Spor Haberler

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