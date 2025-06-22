Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda 2. Oluyor

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Manthey EMA takımı, Ayhancan Güven'in de aralarında bulunduğu sürücüleriyle Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda ikinci sırada tamamladı. Takım, start çizgisinden birinci olarak çıkmasına rağmen aldığı ceza nedeniyle podyuma 2. sıradan çıktı.

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey EMA takımı, Kıtalararası GT Challenge serisinin 2. ayağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda 2. oldu.

Ayhancan'ın yanı sıra Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining'in pilot koltuğunda oturduğu Manthey EMA takımı, Almanya'nın Nürburg kasabındaki mücadelede piste çıktı.

Manthey EMA'nın 911 numaralı otomobili finişi 1. sırada geçti ancak bitime 3 saat 39 dakika kala yaşanan olaydan dolayı 1 dakika 40 saniye ceza alan takım, yarışı 2. tamamladı. Ceza, Estre'nin Aston Martin aracına tur bindirirken rakibinin spin atmasına neden olduğu için verildi.

Sezonun ilk ayağı Bathurst 12 Saat Yarışı'nda 6. olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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