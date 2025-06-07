Ayhancan Güven, DTM Hollanda Yarışında Zafer Elde Etti

Ayhancan Güven, DTM Hollanda Yarışında Zafer Elde Etti
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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) Hollanda ayağında yarışarak, galibiyetle podyumun en üst basamağını yeniden kazandı. Yarışı, en yakın rakibinin sadece 0,323 saniye önünde bitirdi.

OTOMOBİL sporcusu Ayhancan Güven, Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) Hollanda ayağının ilk yarışında zafere ulaştı. DTM'deki ikinci zaferini kazanan Ayhancan, yarışı en yakın rakibinin 0,323 saniye önünde bitirmeyi başardı.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, binek otomobil yarışlarının serilerinden biri olan DTM'de Hollanda'nın Zandvoort pistinde zafere uzandı. DTM'de zafer kazanan ilk Türk pilot unvanını taşıyan Ayhancan Güven, Hollanda'da elde ettiği galibiyetle bu yıl ikinci kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

Hollanda yarışına beşinci sıradan başlayan Güven, ikinci sıradaki rakibi Nicki Thiim'e 0.3 saniye fark atarak damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Zandvoort'ta üç gün sürecek yarışlar Pazar günü final yarışıyla sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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