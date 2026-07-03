Aydınlı atlet Türkiye ikincisi oldu

Aydınlı atlet Gaye Kadem, U16 Edip Akarsu Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli branşında 14.47 saniyelik kişisel en iyi derecesiyle Türkiye ikincisi oldu.

U16 Edip Akarsu Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Gaye Kadem, 100 metre engelli branşında gösterdiği performansla Türkiye ikinciliğini kazandı. Şampiyonada piste çıkan başarılı atlet, 100 metre engelli yarışını 14.47 saniyelik kişisel en iyi derecesiyle tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle hem Aydın'ı hem de kent atletizmini gururlandıran Gaye Kadem, başarılı performansıyla gelecek adına umut verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı