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Aydın haber... Voleybol Efeler Ligi 1.Hafta

Spor Haberleri

Aydın haber... Voleybol Efeler Ligi 1.Hafta

Edinilen Aydın gelişmesine göre Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başladı.

Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başladı.

Voleybol Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 1. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halbank'a 3-0 mağlup olarak sezona kötü başladı.

Salon: Başkent Spor Salonu

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Halkbank : Aslan Ekşi, Deniz İvgen, Mert Matic, Oğuzhan Doğruluk, Volkan Done, Serhat Coşkun, Mustfa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Micah Ma, Aziz Abdel, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Nicolas Bruno, Yiğit Hamza Aslan

Develi Belediyespor: Furkan Gök, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Michal Filip, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Onur Altınkaya, Ian Iereshchenko, Hamdi Erkan

Setler:

1.Set: 25-22 (Halkbank)

2.Set: 25-17 (Halkbank)

2.Set: 25-17 (Halkbank) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Halkbank Efeler Develi Spor Haberler

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