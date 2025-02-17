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Aydın'da Yeni Stadyum İnşaatı Başladı

Aydın'da Yeni Stadyum İnşaatı Başladı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun yerine 6 bin kişilik yeni stadyumun yapım çalışmalarına başlandı. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı ve stadyumda birçok modern olanak yer alacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu alanına yapılacak olan 6 bin kişilik yeni stadyum için çalışmalar başladı.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni stadyumun yapılması için harekete geçildi. Yeni stadyumun mevcut yerine yapılması için hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından 6 bin kişilik stadyum için çalışmalar başladı. Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyum için iş makineleri sahaya inerken, stadyum alanında ilk kepçe vuruldu.

Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken yeni stadyumda, 6 kulvarlı atletizm pisti, misafir ve ev sahibi olmak üzere 2 adet soyunma odası, 18 adet loca, ilk yardım odası, bay ve bayan hakem olmak üzere 2 adet soyunma odası, akreditasyon odası, 2 adet rezerv oda, basın çalışma odası, doping odası, sağlık odası, teshin merkezi, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu, 3 adet antrenman salonu ve bunlara ait duş ile tuvaletler bulunacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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