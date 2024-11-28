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Aydın'da Okullar Arası Genç A Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği Heyecanı

Aydın'da Okullar Arası Genç A Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği Heyecanı
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç A Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği Müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapıldı. 20 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, farklı sıkletlerde şampiyon olan güreşçiler ödüllerini aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Genç A Erkekler Serbest Güreş İl Birinciliği Müsabakaları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

20 sporcunun katıldığı organizasyonda genç güreşçiler, üstün performanslarıyla minderde kıyasıya mücadele sergiledi. Büyük bir heyecan ve coşku içinde geçen müsabakalar sonucunda farklı sıkletlerde şampiyonluk kazanan isimler; 48 kg'da Ömer Top, 51 kg'da Soner Böcük, 55 kg'da Muzaffer Emre Özçıtraz, 60 kg'da Habip Karadağ, 65 kg'da Melih Güngör, 71 kg'da Hilmi Arda Karataş, 80 kg'da Emre Kaya, 92 kg'da Zeki Akkuş ve 92-110 kg'da Abdurrahman Yarukluk oldu. Dereceye giren sporcular, ödül töreninde madalya ve kupalarını alarak gurur dolu anlar yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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