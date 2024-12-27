Aydın'da Badminton İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Kız-Erkek Badminton İl Birinciliği müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kızlar kategorisinde 6 takım, erkekler kategorisinde ise 7 takımın yarıştığı turnuvada yaklaşık 70 sporcu yer aldı. Müsabakalar, sporcuların azmi ve performanslarıyla unutulmaz anlar yaşattı. Genç Kızlar Kategorisinde İncirliova Spor Lisesi, sergilediği üstün performans ile birinci olmayı başardı. Atatürk Anadolu Lisesi ikinci olurken, Fen Lisesi üçüncü ve Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Genç Erkekler Kategorisinde zirve İncirliova Spor Lisesi'nin oldu. Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci sırada yer alırken, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve özel bir Anadolu Lisesi dördüncü oldu. - AYDIN