Aydın'da Analig Tenis 2. Etap Yarışmaları Başladı

200 sporcunun katıldığı Analig Tenis 2. Etap Yarışmaları, Aydın'da 15 Ağustos'a kadar tenis tutkunlarına heyecan dolu günler sunacak. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü, sporun birleştirici gücünden bahsetti.

Analig Tenis 2. Etap Yarışmaları Aydın'ın ev sahipliğinde başlarken, 200 sporcunun katıldığı tenis heyecanı 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

Aydın, Marmara ve Ege bölgelerinden 20 farklı ilden gelen 200 sporcunun katıldığı Analig Tenis 2. Etap Yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan organizasyon, 15 Ağustos'a kadar tenis severlere heyecan dolu günler yaşatacak. Açılış töreninde konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bu tür organizasyonlar hem gençlerimizin gelişimi hem de iller arası dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
