Haberler

Yetenek avcıları Köşk'te 402 öğrenciyle buluştu

Yetenek avcıları Köşk'te 402 öğrenciyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen sportif yetenek taramasında 402 ilkokul 3. sınıf öğrencisi, fiziksel ve motorik özellikleri ölçülerek spora yönlendirildi.

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taramalarıyla geleceğin sporcuları keşfedilirken, Köşk ilçesinde yapılan çalışmalarda yetenek avcıları 402 öğrenciyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Spor kültürünün erken yaşta kazandırılmasını amaçlayan program doğrultusunda, yetenek avcılarının son durağı Köşk ilçesi oldu. Program çerçevesinde ilkokul 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin motorik özellikleri, fiziksel uygunlukları ve temel sportif becerileri ölçülerek, spora yetenekli bireylerin tespiti hedeflendi. 402 öğrencinin katıldığı taramalarda bir yandan geleceğin şampiyonları belirlenirken bir yandan da öğrenciler potansiyellerini keşfetti.

Alanında uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü taramalar, bilimsel ölçüm teknikleriyle desteklenerek objektif kriterler doğrultusunda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye birincisi olan Aydın, bu yıl da tarama sürecindeki yüksek katılım oranlarıyla dikkat çekerken, konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Köşk ilçemizdeki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı yetenek taramasında toplam 402 öğrencimiz, sportif becerilerini keşfetme fırsatı buldu. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
AVM'de yabancı madde püskürttü, 19 kişiyi hastanelik etti

AVM'de yabancı madde püskürttü çok sayıda kişiyi hastanelik etti
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti

Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa'dan arayan lider kim? İşte konuşulan isim
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı