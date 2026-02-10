Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3

SULTANLAR Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, 21'inci haftada konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-23, 22-25, 23-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor ligdeki 12'nci galibiyetini alırken, Aydın temsilcisi 16'ncı kez sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor