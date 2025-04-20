Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan "sezaryen doğum" kararı
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ile Sözleşme Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ile Sözleşme Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SULTANLAR Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero Gizem Çerağ Düzeltir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı ve yöneticiler katıldı.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde 29 yaşındaki libero Gizem Çerağ Düzeltir ile sözleşme yeniledi. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve İdari Menajer Sabri Can katıldı.

Kulüpten, "Savunma Bakanı ile yeniden" başlığıyla yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca sahadaki enerjisiyle takımımıza değer katan Çerağ Düzeltir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Birlikte daha iyiye. Başarılı liberomuza sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Çerağ, Aydın temsilcisi ile üçüncü sezonunu geçirecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.