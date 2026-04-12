Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'ne Şampiyonluk Hedefiyle Dönüyor

SULTANLAR Ligi'nde küme düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Kulüp, geçtiğimiz sezon Göztepe'yi Ligi'ne çıkaran başantrenör Ataman Güneyligil ile anlaşarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

SULTANLAR Ligi'nde 26 maçta 5 galibiyet, 21 yenilgiyle sezonu son 2 takım arasında tamamlayarak küme düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda mücadele edeceği 1'inci ligdeki hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Mavi-beyazlı yönetim ilk iş olarak göreve geçen sezon Göztepe'yi Sultanlar Ligi'ne çıkaran başantrenör Ataman Güneyligil'i getirdi. Aydın temsilcisinin iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadığı, yapılacak önemli takviyelerle zirveye oynayacak bir ekip oluşturulacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda ait olduğumuz Sultanlar Ligi'ne yeniden yükselme hedefiyle yola çıktık" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
