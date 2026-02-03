Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller başlıyor
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final müsabakaları, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü düzenlenecek. Takvimde Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında bir karşılaşma yer alıyor.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
16.30 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
5 Şubat Perşembe:
18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
18.00 Fenerbahçe Medicana- Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor