Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller başlıyor

Güncelleme:
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final müsabakaları, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü düzenlenecek. Takvimde Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında bir karşılaşma yer alıyor.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü yapılacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.30 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

5 Şubat Perşembe:

18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

18.00 Fenerbahçe Medicana- Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
