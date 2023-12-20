Haberler ›› Spor ›› AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final Kura Çekimi Yapıldı

AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final Kura Çekimi Yapıldı

20 Aralık 2023 11:56 Güncelleme: 11:58 Abone Ol

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final kuraları çekildi. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanacak olan çeyrek final müsabakaları için eşleşmeler belirlendi.