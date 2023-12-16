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AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 Akkuş Belediyespor: 1

16 Aralık 2023 15:37 Güncelleme: 15:39 Abone Ol

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, maçında konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.