AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Alanya Belediyespor: 3
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 7'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0 yenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 7'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0 yenildi.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Yasin Okumuş, Ramazan Demiröz
TÜRŞAD: Plamen Shekerdzhıev, Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Avcı, Ogbai Cansin Enaboifo, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Ceraldo Filho da Silva, Çağlar Rahmi Aksoy, Eren Fatih Uğur, Muhammed Kaya, Burhan Zorluer
Alanya Belediyespor: Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Abdulsamet Sineren, Cafer Kirkit, Bardia Saadat, Uğur Kılınç, Oğuzhan Doğruluk, Georgi Seganov, Burtuğ Öndeş, Emin Gök, Osmany Uriarte Mestre, İrfan Çetinkaya
Setler: 20-25, 19-25, 20-25 - BİTLİS