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AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Alanya Belediyespor: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 7'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-0 yenildi.